TERMOLI. Benvenuta Matilde! Un filo d’amore tra Termoli, Campobasso e Genova. Un filo invisibile ha unito Termoli, Campobasso e Genova nella giornata di ieri, giovedì 22 agosto, quando, prima delle 14, agli ospedali Galliera di Genova è venuta al mondo la splendida Matilde Di Domenico per la gioia immensa di mamma Donatella e papà Dario, emozionati e orgogliosi e ha riempito i cuori dei nonni e degli zii, travolti dall’arrivo della nuova vita. Una bambina meravigliosa, che ha già conquistato tutti con la sua presenza, simbolo di speranza e di futuro. L’attesa si è trasformata in festa e il suo primo vagito ha acceso una luce speciale nei cuori dei suoi cari.

Da Termoli a Campobasso, fino a Genova, l’abbraccio della famiglia e degli amici si stringe intorno a Matilde, pronta a crescere circondata dall’amore di chi già la adora. Benvenuta al mondo Matilde: che la tua vita sia sempre accompagnata da serenità, salute e infinito amore.