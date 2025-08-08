TERMOLI. Oggi, felicissimi, di porgere gli auguri a Milena Di Gennaro e Michele Trombetta, che festeggiano 43 anni di matrimonio, le cosiddette Nozze di Opale.

«Quarantatré anni insieme non sono solo un numero, ma una storia fatta di scelte condivise, giorni semplici e momenti indimenticabili.

Oggi celebrate le nozze di opale, una pietra preziosa che racchiude in sé i colori dell’amore vissuto: la luce della complicità, i riflessi della fiducia, la forza della pazienza e lo splendore dei ricordi. In un mondo dove tutto corre, voi siete la prova che l’amore vero sa rallentare, resistere e durare.

Che ogni giorno che passa sia un nuovo riflesso di gioia, proprio come le mille sfumature dell’opale. Con affetto, amore e ammirazione, i vostri figli AnnaLucia, Enrica e Antonio, il genero Alessio, le nipotine Cloe e Giada, mamma Carmela Liana, Nicola, Gabriele, Chiara, Giovanni e Maria, Antonia e tutto il gruppo di nipoti parenti e amici, naturalmente anche la redazione di Termolionline. Tanti auguri per questo meraviglioso traguardo!»