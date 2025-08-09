X
sabato 9 Agosto 2025
TORREMAGGIORE-SAN MARTINO IN PENSILIS. Buon compleanno a Paolo Occhionero da zia Rosaria:

«Ieri mio nipote Paolo ha compiuto 25 anni. Vive con una disabilità che rende il suo cammino più complesso, ma ogni giorno ci insegna che la vera forza è sorridere nonostante tutto. Nonostante i ricoveri in ospedale, nonostante i no della società.

Ama cantare, imitare i suoi comici preferiti e far ridere chiunque lo incontri. È carismatico e sparge gioia come un raggio di sole. Eppure, non è facile per lui integrarsi in un mondo che ancora fatica ad accogliere davvero chi è diverso.

Oggi il mio augurio è uno solo: che possa avere un’opportunità per mostrare il suo talento e la sua luce. Perché Paolo non è definito dalle sue difficoltà, ma da ciò che dona a chi ha la fortuna di conoscerlo».

