TERMOLI. Venerdì scorso, 15 agosto, giorno già carico di festa e tradizione, è diventato ancora più speciale per Gianfranco Rucci e Nicol Di Gioia, che sono diventati genitori del piccolo Pietro Rucci.

Una nascita che ha portato gioia e commozione in tutta la famiglia, segnando l’inizio di una nuova e meravigliosa avventura. Gli zii Maria e Pasquale, insieme ai cuginetti Francesca, Giorgia e Antonio Severo, inviano con affetto i loro più sinceri auguri ai neogenitori, condividendo l’emozione per l’arrivo di Pietro.

Che la sua vita sia luminosa, piena di amore, salute e sorrisi, e che ogni giorno sia una scoperta felice. Benvenuto Pietro, con tutto il cuore!