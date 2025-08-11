TAVENNA. Augurissimi a Sabrina Iuliano, compie 42 anni. «Tanti auguri di cuore, Sabrina. Oggi celebriamo non solo il tuo compleanno, ma la splendida persona che sei ogni giorno: una donna forte, generosa, sempre pronta a donare amore e sorrisi.

In questi 42 anni hai costruito una famiglia meravigliosa, con tre figli che sono il tuo orgoglio – Gaia, Francesca e Tommaso – e un marito, Fabio, che ti ama profondamente e con cui condividi una vita fatta di complicità, sacrifici e gioie. Che questa giornata ti porti tutta la felicità che meriti, e che la vita continui a sorprenderti con momenti belli, dolci e pieni di amore. Sei una mamma instancabile, una moglie speciale e una luce per chi ha la fortuna di conoscerti.

Ti auguro che ogni tuo sogno trovi spazio nella realtà, che tu possa sempre sentirti circondata dall’affetto dei tuoi cari, e che il tuo cuore sia colmo di serenità. Buon compleanno, Sabrina, con tutto l’affetto possibile».