COLLETORTO. Campane a festa per la nascita di Samuele Mucciaccio.

Grazie Signore per il dono della vita Il piccolo è nato il 28 agosto 2025, all’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti e gode di ottima salute. Infiniti auguri ai genitori Michele Mucciaccio e Giorgia Di Giannatale, con immenso affetto dai nonni Antonio e Antonietta, Brunetta e Palmiro dal cielo, dagli zii Maria Grazia, Giovanni, Francesca e Matteo, da tutti i parenti e gli amici.

Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione dal Cielo.