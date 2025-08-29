X
venerdì 29 Agosto 2025
Cerca

Samuele Mucciaccio

  • Redazione
  • Auguri, Video

COLLETORTO. Campane a festa per la nascita di Samuele Mucciaccio.

Grazie Signore per il dono della vita Il piccolo è nato il 28 agosto 2025, all’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti e gode di ottima salute. Infiniti auguri ai genitori Michele Mucciaccio e Giorgia Di Giannatale, con immenso affetto dai nonni Antonio e Antonietta, Brunetta e Palmiro dal cielo, dagli zii Maria Grazia, Giovanni, Francesca e Matteo, da tutti i parenti e gli amici.

Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione dal Cielo.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.