domenica 24 Agosto 2025
MONTECILFONE. Diciotto anni fa una scintilla, oggi un incendio: Serena Stellato compie 18 anni!

«Non sei Serena, se non di nome. Sei tempesta e sole. Sei rabbia che diventa forza, sei risata che spacca il silenzio. Sei bellezza che non si ferma alla superficie, sei coraggio che non scende a patti.

Oggi diventi maggiorenne, ma non diventare mai “grande” nel senso grigio della parola. Resta ribelle, resta luminosa, resta la voce che non ha paura di farsi sentire.

Il nostro augurio è che tu possa trasformare ogni ostacolo in trampolino, ogni caduta in slancio, ogni sogno in realtà.
Perché il mondo non ti cambia: sei tu che puoi cambiare il mondo. Con amore infinito, la tua famiglia».

