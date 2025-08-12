X
martedì 12 Agosto 2025
A 100 anni dalla nascita di Paolo Emilio Muricchio

TERMOLI. “Gli anni si rincorrono nel vortice del trascorrere del tempo, lasciando solo deboli tracce del nostro fugace passaggio terreno. La memoria è però viva, come il ricordo di te che rimani sempre presente tra noi e nei nostri cuori”.

Nel centenario della nascita (13/8/1925 – 13/8/2025) con una Santa Messa in suffragio, mercoledì 13 agosto 2025 presso la Chiesa di Sant’Antonio in Termoli alle ore 19.00, si vuole ricordare Paolo Emilio Muricchio che dal 2007 non è più tra noi.

I figli Barbara e Giovanni Battista.

