A 100 anni dalla nascita di Paolo Emilio Muricchio

TERMOLI. “Gli anni si rincorrono nel vortice del trascorrere del tempo, lasciando solo deboli tracce del nostro fugace passaggio terreno. La memoria è però viva, come il ricordo di te che rimani sempre presente tra noi e nei nostri cuori”.
Nel centenario della nascita (13/8/1925 – 13/8/2025) con una Santa Messa in suffragio, mercoledì 13 agosto 2025 presso la Chiesa di Sant’Antonio in Termoli alle ore 19.00, si vuole ricordare Paolo Emilio Muricchio che dal 2007 non è più tra noi.
I figli Barbara e Giovanni Battista.