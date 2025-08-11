X
lunedì 11 Agosto 2025
Cerca

A Colletorto la 29esima edizione delle “Notti Angioine”

  • Redazione
  • Comunità, Foto

COLLETORTO. Tornano “Le Notti Angioine”: storia, spettacolo e tradizione nel cuore del borgo. Il centro storico di Colletorto si prepara a rivivere i fasti medievali con la nuova edizione della manifestazione di rievocazione storica “Le Notti Angioine”, giunta alla 29esima edizione e organizzata dall’Aps Giovanna I d’Angiò Ets, in programma nelle serate dell’11 e 12 agosto. Un evento unico nel suo genere che fonde ricostruzione storica, partecipazione popolare e valorizzazione del territorio, riportando in vita il periodo angioino e la figura carismatica della regina Giovanna I d’Angiò.

Dame, cavalieri, armigeri, musici, artigiani e popolani animeranno vicoli e piazze con cortei, accampamenti medievali, spettacoli, sfide di tiro con l’arco, giochi storici, taverne e musica medievale dal vivo. Oltre agli spettacoli itineranti e alle esibizioni dei gruppi storici, l’evento vedrà il suo momento clou con l’incendio artistico della Torre Angioina. L’ingresso è libero: l’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Comune di Colletorto e sostenuta dalla Farmacia Giuliano Michele S.r.l. Inoltre è realizzata con il contributo di numerose realtà associative e volontari locali.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.