A Colletorto la 29esima edizione delle “Notti Angioine”

COLLETORTO. Tornano “Le Notti Angioine”: storia, spettacolo e tradizione nel cuore del borgo. Il centro storico di Colletorto si prepara a rivivere i fasti medievali con la nuova edizione della manifestazione di rievocazione storica “Le Notti Angioine”, giunta alla 29esima edizione e organizzata dall’Aps Giovanna I d’Angiò Ets, in programma nelle serate dell’11 e 12 agosto. Un evento unico nel suo genere che fonde ricostruzione storica, partecipazione popolare e valorizzazione del territorio, riportando in vita il periodo angioino e la figura carismatica della regina Giovanna I d’Angiò.

Dame, cavalieri, armigeri, musici, artigiani e popolani animeranno vicoli e piazze con cortei, accampamenti medievali, spettacoli, sfide di tiro con l’arco, giochi storici, taverne e musica medievale dal vivo. Oltre agli spettacoli itineranti e alle esibizioni dei gruppi storici, l’evento vedrà il suo momento clou con l’incendio artistico della Torre Angioina. L’ingresso è libero: l’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Comune di Colletorto e sostenuta dalla Farmacia Giuliano Michele S.r.l. Inoltre è realizzata con il contributo di numerose realtà associative e volontari locali.

