A Montecilfone l’incontro sui valori bio-culturali dell’ambiente

MONTECILFONE. Montecilfone si prepara ad accogliere un importante momento di confronto e divulgazione scientifica: sabato 30 agosto 2025, alle ore 18, presso il Chiosco nel Bosco, si terrà l’incontro “Valori bio-culturali dell’ambiente – Valoret bio kulturale e ambjendit”, dedicato al rapporto tra natura, cultura e comunità.

La serata si aprirà con il saluto del sindaco Giorgio Manes, cui seguiranno gli interventi di due docenti dell’Università del Molise:

Bruno Paura , docente di discipline botaniche

, docente di discipline botaniche Lucia Checchia, docente e ricercatrice

Lo spazio dedicato alle testimonianze sarà incentrato sugli endemismi, gli arbusti, i fiori e le piante spontanee del territorio, con particolare attenzione agli usi tradizionali nelle popolazioni delle due sponde dell’Adriatico.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Fernanda Pugliese.

L’evento rientra nel progetto PNRR M4.C2.1.1 “FuD WE PIC” (Functional and Biological Diversity and habitat assessment of Wild Edible Plants in Italy under different Climate and land-use change scenarios), che mira a valorizzare la biodiversità funzionale e biologica, con particolare riferimento alle piante edibili spontanee.

Un’occasione per riscoprire il legame profondo tra patrimonio naturale e identità culturale, in un contesto suggestivo come quello del Chiosco nel Bosco.