A Termoli lo screening gratuito per la cervice uterina

TERMOLI. Continuano le attività di prevenzione in Molise. I consultori familiari dell’Asrem promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 30 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.
Di seguito i luoghi dove è possibile accedere al servizio previa prenotazione:
CAMPOBASSO: 25, 27, 28 agosto dalle ore 8:30 alle 12:30
(per prenotazioni: 0874 409001, tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00)
BOJANO: 27 agosto dalle ore 9:00 alle 13:00
(per prenotazioni: 0874 752340, il martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:30)
RICCIA: 25 agosto dalle ore 10:30 alle 13:00
(per prenotazioni il lunedì dalle ore 11:00 alle 13:30, 0874 714312)
TERMOLI: 26, 27, 28 agosto dalle ore 8:30 alle 12:30
(per prenotazioni tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:30, tel. 0875 717888)
LARINO: 25, 27 agosto dalle ore 9:00 alle 12:30 e 26, 28 agosto dalle ore 15:00 alle 17:00
(per prenotazioni tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:30, tel. 0874 827328 oppure 0874 827329)
VENAFRO: 25, 26, 27, 28 agosto dalle ore 9:00 alle 12:30
(per prenotazioni tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 14:00, tel. 0865 907851)
Gli uffici per le prenotazioni resteranno chiusi nella giornata del 15 agosto 2025.