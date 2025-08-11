X
lunedì 11 Agosto 2025
A Termoli lo screening gratuito per la cervice uterina

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Continuano le attività di prevenzione in Molise. I consultori familiari dell’Asrem promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 30 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.

Di seguito i luoghi dove è possibile accedere al servizio previa prenotazione:

CAMPOBASSO: 25, 27, 28 agosto dalle ore 8:30 alle 12:30
(per prenotazioni: 0874 409001, tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00)

BOJANO: 27 agosto dalle ore 9:00 alle 13:00
(per prenotazioni: 0874 752340, il martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:30)

RICCIA: 25 agosto dalle ore 10:30 alle 13:00
(per prenotazioni il lunedì dalle ore 11:00 alle 13:30, 0874 714312)

TERMOLI: 26, 27, 28 agosto dalle ore 8:30 alle 12:30
(per prenotazioni tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:30, tel. 0875 717888)

LARINO: 25, 27 agosto dalle ore 9:00 alle 12:30 e 26, 28 agosto dalle ore 15:00 alle 17:00
(per prenotazioni tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:30, tel. 0874 827328 oppure 0874 827329)

VENAFRO: 25, 26, 27, 28 agosto dalle ore 9:00 alle 12:30
(per prenotazioni tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 14:00, tel. 0865 907851)

Gli uffici per le prenotazioni resteranno chiusi nella giornata del 15 agosto 2025.

