A un mese dall’addio: la famiglia ricorda Gabriele Primiano

TERMOLI. A un mese dalla sua scomparsa, la famiglia ricorda Gabriele Primiano, il mitico “Scherzotti” che negli anni Ottanta ha fatto sognare i tifosi dell’U.S. Termoli 1920 con le sue indimenticabili sgroppate sulla fascia.

Terzino fluidificante ante litteram, Gabriele non era solo un calciatore: era un uomo che metteva il cuore in ogni partita, che viveva il campo come una seconda casa, e che indossava la maglia giallorossa con orgoglio, passione e rispetto. Ma il suo vero campo da gioco era la vita, dove ha saputo essere marito amorevole, padre presente, amico sincero.

Sono la moglie Rossella e i figli Giovanni e Luca a ricordarlo con commozione e affetto, a raccontare l’uomo dietro l’atleta, il sorriso dietro la grinta, la dolcezza dietro la forza. Gabriele era una presenza luminosa, capace di farsi voler bene da tutti, con quella sua ironia gentile e quel modo di stare tra la gente che lo rendeva speciale.

La sua assenza pesa, ma il suo ricordo è vivo, forte, radicato nei cuori di chi lo ha amato. Rossella, Giovanni e Luca lo portano con sé ogni giorno, nei gesti, nei pensieri, nelle parole non dette. Non solo per ciò che ha fatto sul campo, ma per ciò che ha rappresentato nella vita. Gabriele Primiano è stato — e resterà — un esempio di dedizione, umanità e amore.