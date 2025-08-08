A Ururi la mostra fotografica “Molise Esperienziale”

URURI. Apre oggi la mostra fotografica “Molise Esperienziale”. Un viaggio tra storia, volti e natura attraverso l’obiettivo di Guerino Trivisonno.
Vi aspettiamo oggi, 8 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Greco, per l’inaugurazione di questa straordinaria esposizione che racconta il Molise autentico, quello da amare e da riscoprire ogni giorno.
La mostra resterà aperta fino al 16 agosto: un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalla bellezza della nostra terra.
Palazzo Greco, dall’8 al 16 agosto 2025. Inaugurazione alle ore 17.30.