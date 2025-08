Abiti da sposa d’epoca in passerella

GUGLIONESI. Sabato 18 agosto, durante la Festa dell’Unità, la piazza di Castellara ospiterà un evento speciale organizzato dal Pd di Guglionesi: una sfilata di abiti da sposa d’epoca. Sarà una serata magica che unisce storia, tradizione e bellezza in un contesto suggestivo.

“Immagina un luogo dove il tempo si è fermato, dove ogni pietra racconta una storia millenaria. In questa cornice da fiaba, vi invitiamo a un evento unico e indimenticabile.

Sabato 18 agosto, alle 21:30, la magnifica piazza di Castellara si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Vi accoglieremo per una serata magica, dove la bellezza del passato rivivrà in una sfilata di abiti da sposa d’epoca.

Lasciatevi trasportare da un racconto suggestivo, mentre modelle eleganti sfileranno indossando abiti che hanno attraversato decenni, portando con sé l’eleganza, lo stile e le emozioni di epoche passate. Ogni abito è un pezzo di storia, un’opera d’arte tessile che racchiude in sé sogni e promesse.

Sarà un’occasione per ammirare la maestria artigianale di un tempo, i dettagli raffinati e i tessuti pregiati che hanno reso indimenticabili le spose del passato. Il tutto, avvolto dalla suggestiva atmosfera di Castellara, che farà da sfondo perfetto a questo viaggio nel tempo.

Non mancate a questo appuntamento con la storia, la moda e la bellezza.

Vi aspettiamo per vivere insieme una notte da sogno!”.