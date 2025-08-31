Addio a Eleuterio Fusco

TERMOLI. Ieri pomeriggio, sabato 30 agosto, alle 14, Si è spento Eleuterio Fusco, lasciando un vuoto profondo nel cuore della sua famiglia e di quanti lo hanno conosciuto. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata con dolore dalle figlie Anna e Sabina, dai generi Saverio e Claudio, e dai nipoti Matteo, Isabella, Luana, Filippo e Jennyfer.

La cerimonia funebre si terrà oggi, domenica 31 agosto, alle ore 16:30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli.

Un messaggio di cordoglio, nel ricordo, dal genero Claudio Travaglini e dai suoi ex colleghi appartenenti all’Arma dei Carabinieri.