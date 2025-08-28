Addio a Giovanni De Cesare: “‘nu fije de Tèrmele”

TERMOLI. Dal gruppo “Sempre Termoli nel cuore”, arriva la notizia della scomparsa di Giovanni De Cesare.

“Oggi Termoli saluta un altro figlio a molti conosciuto… Rip, ciao Giovanni. Che la terra ti sia lieve. Sentite condoglianze alla famiglia.

Ti hanno deriso, trattato male. Quando esageravi eri antipatico, è vero!

Ma chi ti conosceva sa che in fondo eri un’anima buona, che possa ora rasserenarsi finalmente!

Giovanni jève ‘nu fije de Tèrmele“.

I funerali sono stati svolti questa mattina presso la chiesa del Sacro Cuore in Termoli.