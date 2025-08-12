Addio al 20enne Simone Battaglia, il cordoglio degli scout

CAMPOMARINO. Addio a Simone Battaglia: dolore profondo nella comunità di Campomarino e tra gli scout Agesci.

Campomarino piange la prematura scomparsa di Simone Battaglia, un giovane di soli 20 anni, strappato alla vita troppo presto. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove Simone era conosciuto non solo per la sua gentilezza e il suo sorriso contagioso, ma anche per il suo impegno attivo nel gruppo scout Agesci, che lo considerava un fratello.

Un dolore che unisce La famiglia di Simone – la mamma Maria Antonietta, il papà Giovanni, i fratelli Claudio, Andrea, Federica, Ilenia, i cognati Antonio, Samantha, Hnin – ha ricevuto l’abbraccio commosso di amici, conoscenti e vicini. In queste ore di lutto, la solidarietà si è fatta concreta, con centinaia di messaggi di affetto e vicinanza.

Il cordoglio degli scout: «Oggi il nostro rover Simone è tornato alla casa del Padre. Siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso 10 anni di pura gioia, ci hai insegnato che la vita va vissuta fino infondo e ad apprezzare ogni piccola cosa. Rimarrai sempre nei nostri cuori e ricorderemo il tuo sorriso, il tuo stupore e soprattutto la tua voglia di fare, di esserci sempre di dare il tuo contributo ad ogni servizio, perché tu sei uno Scout e quindi sempre pronto.

Caro Simone avremmo voluto cambiare il tuo destino, ci stringiamo con profonda partecipazione ai tuoi familiari. Ci sentiamo fortunati per aver condiviso con te questo pezzo di strada della nostra vita e faremo tesoro di questo amore immenso che ci hai donato. Buona strada Simone noi saremo accanto a te con la preghiera».

I funerali si terranno domani, 13 agosto, alle ore 17.30 nella Chiesa dello Spirito Santo di Campomarino. La salma muoverà dall’abitazione in via Molise, 27.