Adorazione eucaristica sotto il Castello Svevo

TERMOLI. Un momento di adorazione eucaristica sotto il castello di Termoli, aperto a un evento di grazia, preghiera e evangelizzazione.

L’iniziativa è in programma sabato 30 agosto 2025, alle 20.30, sotto il castello di Termoli, ed è promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo della diocesi di Termoli-Larino.

Per il secondo anno consecutivo, l’evento vedrà la presenza di tutti e quattro i gruppi diocesani, con la collaborazione regionale e, in particolare, con la presenza del vescovo Claudio Palumbo, che con gioia, vicinanza e attenzione ha accolto la proposta.

L’appuntamento, all’insegna della comunione fraterna, è aperto a tutti con gioia: “Gesù ci aspetta numerosi”.