X
mercoledì 27 Agosto 2025
Cerca

Adorazione eucaristica sotto il Castello Svevo

Foto Emanuele Bracone
  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Un momento di adorazione eucaristica sotto il castello di Termoli, aperto a un evento di grazia, preghiera e evangelizzazione.

L’iniziativa è in programma sabato 30 agosto 2025, alle 20.30, sotto il castello di Termoli, ed è promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo della diocesi di Termoli-Larino.

Per il secondo anno consecutivo, l’evento vedrà la presenza di tutti e quattro i gruppi diocesani, con la collaborazione regionale e, in particolare, con la presenza del vescovo Claudio Palumbo, che con gioia, vicinanza e attenzione ha accolto la proposta.

L’appuntamento, all’insegna della comunione fraterna, è aperto a tutti con gioia: “Gesù ci aspetta numerosi”.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.