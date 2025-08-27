Al via la campagna “Quartiere Pulito”

TERMOLI. Prende il via anche quest’anno la campagna “Quartiere Pulito”, un’iniziativa dedicata alla pulizia dei quartieri cittadini con l’obiettivo di rimuovere rifiuti abbandonati, ingombranti e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’iniziativa, promossa in collaborazione con RIECO Sud Scarl, coinvolgerà diversi quartieri di Termoli da settembre ad ottobre 2025.

Il calendario prevede appuntamenti settimanali di raccolta nei punti di riferimento dei rioni:

6 settembre: Colle della Torre, parcheggio via Pascoli

Colle della Torre, parcheggio via Pascoli 13 settembre: Colle Macchiuzzo

Colle Macchiuzzo 20 settembre: Riovivo

Riovivo 27 settembre: Centro, con raccolte presso parcheggio via degli Aceri, parcheggio Giorgione e Piazza Sant’Antonio

Centro, con raccolte presso parcheggio via degli Aceri, parcheggio Giorgione e Piazza Sant’Antonio 4 ottobre: Quartiere Sant’Alfonso e area mercato via Montecarlo

I cittadini sono invitati a collaborare portando personalmente i propri rifiuti ingombranti e Raee nei punti di raccolta indicati, contribuendo così a mantenere pulita la città e agevolando le operazioni di spazzamento di strade e marciapiedi.

L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e a migliorare la vivibilità degli spazi urbani.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.688.712 o visitare i siti www.riecosudscarl.it e www.junkerapp.it, oppure scrivere a info@riecosudscarl.it.