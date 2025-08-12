“Alba in musica” a Campomarino

CAMPOMARINO. Il gruppo Facebook “Sei di Campomarino Se” torna a regalare emozioni con la quarta edizione di “Alba in Musica”, un appuntamento ormai atteso da residenti e turisti.

L’incontro è fissato per mercoledì 13 agosto, alle ore 5:30 presso il Lido Ritz Mare, quando il sole inizierà a tingere il cielo e le prime luci dell’alba faranno da cornice a uno spettacolo suggestivo.

Protagonista musicale della mattinata sarà il pianista Pietro Verratti, pronto a incantare con le sue note delicate e coinvolgenti. Ad accompagnarlo, la scuola di ballo “Bailando en la Luna”, che porterà in riva al mare eleganza e passione attraverso coreografie capaci di fondere danza e atmosfera marina.

Un evento pensato per chi ama iniziare la giornata con bellezza e armonia, respirando l’aria salmastra mentre la musica e il movimento danzano insieme al sorgere del sole.