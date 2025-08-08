Alla Scalinata del Folklore il “Termoli Tribute Band Festival”

TERMOLI. Tutto pronto per la prima edizione del “Termoli Tribute Band Festival”, l’evento musicale che animerà la città dal 12 al 14 agosto 2025, in una delle sue location più suggestive, la Scalinata del Folklore, affacciata sul mare e luogo di alcuni degli eventi più importanti dell’Estate Termolese.

Tre serate di concerti gratuiti che vedranno salire sul palco alcune delle migliori tribute band locali, pronte a far rivivere al pubblico l’energia dei più grandi artisti della storia della musica nazionale ed internazionale, da Lucio Dalla a Pino Daniele, passando per gli intramontabili Police.

Il Festival, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Termoli in collaborazione con GSM, si propone di diventare un appuntamento fisso dell’estate termolese, capace di attrarre cittadini, turisti e appassionati di musica da tutta la regione e non solo.

«Siamo felici di annunciare questa nuova iniziativa – ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Michele Barile – che arricchisce il nostro cartellone estivo con un festival innovativo, pensato per valorizzare la musica dal vivo e il talento delle tribute band locali, capaci di coinvolgere ed emozionare. La Scalinata del Folklore sarà lo scenario ideale per tre serate di grande spettacolo e aggregazione».

Di seguito il programma dettagliato delle serate, con i nomi delle band e gli orari dei concerti:

FALL OUT BAND ore 21:00

ore 21:00 TINTILIA SOUND ore 21:00

ore 21:00 ULTIMA LUNA ore 21:00

Eventi Gratuiti