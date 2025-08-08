RIPABOTTONI. Anno giubilare in onore di San Crescenzo Martire: il programma della festa.

Un anno straordinario per tutta la comunità di Ripabottoni. In occasione del Giubileo, come avviene ogni venticinque anni, il corpo di San Crescenzo martire verrà esposto alla venerazione dei fedeli e portato in processione. Profonda e rinnovata nel tempo la devozione del popolo in onore del santo che ha donato la sua vita per amore in Gesù Cristo e per ogni fratello e sorella che ha incontrato lungo il cammino. Il programma, a cura della parrocchia di Santa Maria Assunta guidata da mons. Gabriele Tamilia, e del Comitato feste, prevede numerose iniziative iniziate lo scorso 26 luglio con la presentazione della mostra fotografica “Memoria su San Crescenzo Martire”.

Sabato 9 agosto, alle 21 in piazza Marconi, “Il Sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”, autore mons. Angelo Gabriele Tamilia, dramma sulle persecuzioni dei primi cristiani e sulla vita di san Crescenzo martire. Domenica 10 agosto, alle 10.30, Solenne celebrazione eucaristica Santa Messa in onore di San Crescenzo presieduta dal parroco; alle 11.15 Benedizione dei portatori dell’urna di San Crescenzo. Alle 21 Giuliano Spina in concerto (piazza Marconi). Alle 24.00 “Lotteria a premi San Crescenzo” – Estrazione premi. A settembre, dal 18 al 20, alle ore 18 Triduo in onore di San Crescenzo Martire. Sabato 20 settembre, alle 21.30, iniziativa “Chiesa a Porte Aperte” per San Crescenzo, la musica d’organo è preghiera, con l’organista Giuseppe Ciarla. Domenica 21 settembre 2025, solennità di San Crescenzo Martire. Alle 10.30 Solenne celebrazione eucaristica Santa Messa in onore di San Crescenzo presieduta dal vescovo Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Termoli-Larino. Segue la processione per le vie del paese con il Corpo di San Crescenzo Martire.

Alle 21″Grande orchestra di fiati G. Ligonzo” Conversano: concerto bandistico in onore di San Crescenzo Martire. Tutti sono invitati a partecipare. Il Comitato feste composto da: Alessandro Ciarla, lacopo Ciarla, Giuseppe Ciarla, Giambattista Ciarla, Pierino Di Fabio, Andrea D’Addario, Giuseppe L. Tamilia, Enzo Vannelli e presieduta da Mons. Angelo Gabriele Tamilia, ringraziano tutti i partecipanti e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita degli eventi di festa religiosa promossi dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni.