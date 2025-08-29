X
venerdì 29 Agosto 2025
Annullata causa maltempo l’adorazione eucaristica sotto il Castello

TERMOLI. A causa delle condizioni meteo avverse l’Adorazione eucaristica sotto il castello di Termoli, in programma sabato 30 agosto e a cura del Rinnovamento dello Spirito Santo, è stata annullata.

