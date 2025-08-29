X
venerdì 29 Agosto 2025
Annullata la terza edizione di “A passo di nordic verso la prevenzione”

  • Redazione
  • Comunità

LARINOAnnullata la terza edizione di “A passo di nordic verso la prevenzione”, presso il Vallone della Terra-“Parco delle tre Fonti”, causa maltempo.

L’evento, previsto per oggi pomeriggio, è rinviato a data da destinarsi.

