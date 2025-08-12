Arte, cinema, musica e vino: a Ururi “Fuori dall’Alta Marea”

URURI. Fuori dall’Alta Marea torna ad Ururi!
Dopo un’edizione straordinaria, il 13 agosto Largo Santa Maria si trasformerà in un palcoscenico di arte, cinema, musica e vino.
Programma della serata:
Ore 21 – Proiezione del documentario dedicato al maestro Pettinicchi, pittore e incisore che ha segnato l’arte del ’900, con la partecipazione del regista Danilo Sergio.
Ore 23 – Concerto di Valentina Polinori, che torna ad emozionarci con il suo progetto live ispirato al disco Le Ombre.
Durante la serata, degustazione gratuita dei vini di Tenute Martarosa, partner del cuore di Alta Marea.
Ingresso gratuito – Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata unica, tra cultura, musica e sapori del nostro territorio.