“Aspettando la schiusa” a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Domenica 31 agosto, alle ore 10, la spiaggia libera di Campomarino, tra Lido Toschi e Oasi Beach, si trasformerà in un luogo di scoperta e meraviglia per i più piccoli grazie al laboratorio didattico “Aspettando la schiusa”.

L’iniziativa, promossa dalle Guardie Ambientali d’Italia Odv – sezione provinciale di Termoli in collaborazione con il Centro Studi Cetacei, nasce con l’intento di avvicinare i bambini al mondo delle tartarughe marine e alla bellezza del mare attraverso un’esperienza educativa e coinvolgente.

In un’atmosfera di attesa e curiosità, i partecipanti potranno conoscere da vicino il nido della tartaruga Caretta caretta, che ospita ben 81 uova deposte nella notte tra il 2 e il 3 luglio.

La schiusa è prevista nei prossimi giorni, e l’evento rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino uno dei momenti più emozionanti della natura: la nascita delle tartarughine e la loro corsa verso il mare. Il laboratorio sarà animato da esperti e volontari che guideranno i bambini in attività ludico-didattiche, raccontando la vita delle tartarughe, il loro viaggio nell’oceano e l’importanza della tutela ambientale.

Sarà un momento di gioco, apprendimento e condivisione, dove la spiaggia diventerà un’aula a cielo aperto e ogni granello di sabbia racconterà una storia di rispetto e amore per la natura. Famiglie, turisti e curiosi sono invitati a partecipare a questa mattinata speciale, che unisce scienza, emozione e comunità in un abbraccio collettivo alla vita che nasce.