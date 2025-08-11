X
lunedì 11 Agosto 2025
Benedizione dell’opera sull’apparizione del 1930 nella cappella di Santa Lucia

MONTEMITRO. A Montemitro, benedizione dell’opera sull’apparizione del 1930 nella cappella di Santa Lucia. Presiede il vescovo Claudio Palumbo.

La Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire di Montemitro annuncia che mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 19, monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino, presiederà la celebrazione eucaristica nella cappella di Santa Lucia con la benedizione dell’opera pittorica del Maestro Francesco Cinnella di Miglionico (Matera).

Nella foto “Apparizione di Santa Lucia (1930)”, Catino Absidale, Cappella Santa Lucia (Montemitro, paese di minoranza linguistica croata). Seguirà momento conviviale. Il parroco, don Pietro Cannella, invita tutti a partecipare.

