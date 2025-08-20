BONEFRO. Mercoledì 20 agosto alle ore 20 il suggestivo chiostro dell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie a Bonefro si accenderà di candele, silenzio e condivisione per l’evento “Benessere al chiostro”, appuntamento conclusivo del percorso annuale di pratiche di benessere promosso dal Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità (Pasc) in collaborazione con il Comune di Bonefro e la Cooperativa Sociale Sirio.

Dopo un anno di incontri e attività, questa serata rappresenta non solo la chiusura di un progetto, ma anche l’apertura di uno spazio comunitario in cui i partecipanti stessi – diventati protagonisti attivi – hanno scelto di condividere con la cittadinanza ciò che hanno fatto proprio: strumenti semplici e concreti per guardare la vita con occhi nuovi, migliorare la qualità del proprio quotidiano e coltivare il benessere collettivo.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, questa nuova edizione porta con sé una differenza significativa: il gruppo di cittadini che ha seguito il percorso non è più solo destinatario delle pratiche, ma ne diventa promotore, condividendo con tutta la comunità bonefrana la ricchezza di quanto appreso.

Il programma si aprirà con i saluti e l’introduzione al percorso a cura del referente del Piccolo Ambulatorio, l’assistente sociale Antonio Lalli, e della psicologa Maria Bizzarro, conduttrice delle attività durante l’anno appena trascorso. Sarà poi una partecipante del gruppo a raccontare in prima persona l’esperienza vissuta durante l’anno e a condurre i partecipanti nel vivo dell’incontro.

La parte pratica prevede una sessione di yoga dolce e respirazione con visualizzazione guidata a cura dell’insegnante Carolina Gaude, seguita da un laboratorio sensoriale olfattivo condotto da Stefania Cicoria, ideatrice del brand MyMolì. La serata culminerà in un suggestivo rituale collettivo: ogni partecipante accenderà una candela come simbolo del proprio benessere individuale, che sarà poi unita a quella degli altri a rappresentare la potenza del benessere comunitario.

A chiudere l’incontro, un momento conviviale con tisane e biscotti all’insegna della semplicità e del benessere anche nell’alimentazione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.