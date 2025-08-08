“Benvenuta Chiara”: è arrivata la nostra nuova piccola protagonista

GUGLIONESI. BREAKING NEWS dalla compagnia dei Di(a)lettanti

È arrivata la nostra nuova piccola protagonista!

Chiara ha fatto il suo debutto sul palcoscenico della vita con un’interpretazione da Oscar! Non mancherà di riservarsi interpretazioni migliori tra pianti drammatici, risvegli notturni degni di un thriller e sorrisi che sciolgono il cuore del pubblico più esigente!

E ora che abbiamo “Paola E Chiara “ in casa… aspettatevi duetti improvvisati alle 3 del mattino! La sorellina maggiore Paola è già pronta a insegnarle tutti i trucchi del mestiere: come rubare la scena, conquistare il pubblico (soprattutto nonni e zii) e come trasformare un biberon in un microfono!

Mamma Teresa, la nostra social media manager ( senza portafoglio) , ha già preparato una bozza di “ contratto” per ingaggiare questa piccola stella. E noi siamo pronti ad arricchire il cast con coccole, risate e qualche gag improvvisata!

Chiara, ben arrivata nella compagnia teatrale più stramba che c’è!

Ti aspettiamo per le prove… appena impari a camminare!

Nel frattempo, prepara la voce: qui da noi si ride, si scherza e si recita anche solo per il gusto di stare insieme!

Con tutto l’amore (e un pizzico di sana pazzia teatrale),

La famiglia dei Di(a)lettanti.

P.S. – Mamma Teresa, papà Andrea stay tuned, perché Paola sta già preparando il primo spettacolo: “Le avventure di due sorelle sui palchi della vita”! Coming soon… tra qualche anno!