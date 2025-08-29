X
venerdì 29 Agosto 2025
Bimbi alla scoperta dei fondali delle Isole Tremiti

Marlin Tremiti
  • Redazione
  • Comunità, Foto

ISOLE TREMITI. A bordo del semisommergibile, grandi e piccini hanno esplorato i fondali marini delle Isole Tremiti, scoprendo flora, fauna e curiosità del mondo sommerso. Tra educazione ambientale, biologia marina e tanto divertimento, l’esperienza si è conclusa con una simpatica gara di tuffi.

L’iniziativa ha coinvolto due turni di attività dedicati a bambine e bambini dai 4 ai 13 anni, offrendo momenti di apprendimento e svago in un contesto unico.

«Per noi del Laboratorio del MA.RE., VERGAnauticjet e Riserva Marina Isole Tremiti è stato un momento di grande soddisfazione», commentano gli organizzatori. «È stato bello contribuire all’educazione ambientale e regalare alle nuove generazioni un’esperienza di spensieratezza e scoperta».

