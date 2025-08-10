Borghi in Fiaba nella notte di San Lorenzo con “Il risveglio del fuoco”

TERMOLI. I Cantieri Creativi celebrano con l’arte e la poesia la serata di San Lorenzo, quest’anno giunta alla sua XI edizione. L’idea della fiaba è stata oggetto del Premio Internazionale “Borghi in Fiaba”, indetto nel 2022, con un concorso artistico-letterario di grande successo che ha lasciato una splendida pubblicazione illustrata con i testi dei cinquanta finalisti e le opere visive in mostra. Quest’anno la fiaba diventa una performance dal titolo “Il risveglio del fuoco”. L’evento artistico, fatto di pluralismo di espressività, intende lanciare – attraverso parole, musica, immagini e danza – un messaggio di ritorno alla semplicità, alla natura, ai valori essenziali.

La fiaba illustrata, edita dai Cantieri Creativi stessi, sarà disponibile nella serata. È un genere letterario, quello della fiaba, che nasce dalla tradizione popolare, fatta di personaggi fantastici coinvolti in storie che hanno un sottinteso intento formativo e di crescita. Gli elementi – fuoco, acqua, terra, aria – sono in pericolo, ma è il mondo intero ad essere ferito e la guarigione inizia da ciascuno di noi. I quattro elementi diventano così i simboli di una rinascita non solo fisica, ma emotiva e spirituale. La performance è dunque un invito alla speranza e a fare ciascuno la propria parte per rendere il mondo un posto migliore. Appuntamento presso l’Auditorium comunale di via Elba a Termoli alle 21.