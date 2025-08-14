X
giovedì 14 Agosto 2025
Cane smarrito in via delle Querce

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Cane smarrito in via delle Querce (contrada Difesa Grande). «Il cane è nero e di taglia media. Ha un collare, quindi sicuramente si sarà smarrito», la segnalazione giunta in redazione.

