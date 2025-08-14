TERMOLI. Cane smarrito in via delle Querce (contrada Difesa Grande). «Il cane è nero e di taglia media. Ha un collare, quindi sicuramente si sarà smarrito», la segnalazione giunta in redazione.
