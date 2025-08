Cani smarriti a Termoli: Diana e Blitz tornano a casa

TERMOLI. «Siamo due turisti in visita a Termoli, alla scoperta delle bellezze di questi territori spesso poco raccontati. Questa mattina, durante una colazione in un bar di Via Firenze, abbiamo notato la presenza di due cani che girovagavano nel parcheggio antistante, apparentemente in cerca di cibo.

I proprietari del bar non conoscevano gli animali, ma hanno cercato di allontanarli offrendogli del cibo. I cani, tranquilli e addomesticati ma chiaramente disorientati, sembravano smarriti.

Dopo varie segnalazioni telefoniche agli enti competenti, è arrivata prima una pattuglia della polizia locale, che tuttavia sembrava più preoccupata della propria colazione che di intervenire per verificare la situazione.

Dopo un’altra ora di telefonate a carabinieri, polizia e Comune – spesso senza risposta o con un continuo rimpallo di responsabilità – è infine giunta una pattuglia delle guardie ecologiche, che ha proceduto all’identificazione dei cani: Diana e Blitz, scappati due giorni prima da un vicino maneggio.

I proprietari degli animali sono infine venuti a recuperarli. Tutto è bene quel che finisce bene, ma dispiace constatare la mancanza di interesse iniziale da parte delle autorità nel capire la provenienza di questi animali spaventati e bisognosi di aiuto.

Solo con l’arrivo delle forze dell’ordine si è registrata attenzione, e in molti sembravano già sapere da dove provenissero Diana e Blitz, sebbene nessuno si fosse attivato prima per soccorrerli».