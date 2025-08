MAFALDA. Dal 7 al 9 agosto, la “Castellelce in Festa” animerà il cuore del Molise nell’area industriale di Mafalda (contrada Pianette – area dell’imprenditore Ciccarella), un evento imperdibile che unisce tradizione, cultura, intrattenimento e valorizzazione dei prodotti tipici locali. L’iniziativa, promossa dai comuni di Mafalda, Palata, Tavenna, San Felice e Acquaviva Collecroce, rappresenta un momento di incontro unico non soltanto per i cittadini ma anche per tutti gli amanti delle tradizioni molisane e della buona musica.

La serata inaugurale del 7 agosto si aprirà alle ore 20:30 con il dibattito “Le radici, il passato e il presente” al quale parteciperanno, oltre ai sindaci dei comuni coinvolti, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e il presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti. Uno spazio di confronto e riflessione sul territorio, il suo futuro e la forza delle comunità locali. Un’occasione importante per riaffermare il legame con la storia e le potenzialità di un territorio ricco di tradizione. Il programma prosegue la prima sera con la sfilata di moda e bellezza (ore 21:30) a seguire il DJ set di Tony Medusa (ore 23:30), offrendo uno spettacolo che mette insieme spirito popolare e intrattenimento di qualità.

L’8 agosto sarà la volta della grande musica dal vivo con il concerto di Maxi Manzo (ore 21:00), lo show energico di Italia Mania (ore 22:00), la carica travolgente di DJ Georgia Moss (ore 24:00) e, per chi ama fare le ore piccole, il DJ set di Samuele alle 1:30. Il 9 agosto la scena sarà tutta per il live “Nord Sud Ovest Est” (ore 21:00), seguito dai DJ set di Massi Padoan (ore 23:00) e Hellen (ore 24:30), promettendo una chiusura in grande stile dove la musica farà da protagonista. Non mancherà, per tutto il corso della manifestazione, un’ampia area gastronomica dedicata ai prodotti tipici molisani: un vero e proprio viaggio nel gusto per scoprire i sapori autentici della nostra terra. Dalle prelibatezze della tradizione contadina a piatti rivisitati con sapienza e amore per il territorio, tutti troveranno qualcosa a cui appassionarsi. Castellelce in Festa è molto più di una sagra: è una celebrazione dell’identità locale, una vetrina di eccellenze e talenti e, soprattutto, un’occasione per stare insieme all’insegna della condivisione e della gioia.