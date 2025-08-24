X
domenica 24 Agosto 2025
RIPABOTTONI. Ripabottoni celebra i 50 anni della classe 1975: un brindisi alla memoria e all’amicizia.
In un clima di gioia e affetto, Ripabottoni ha festeggiato i 50 anni della classe 1975, un piccolo ma affiatato gruppo di sei amici che ha deciso di celebrare questo importante traguardo con semplicità e cuore. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta, dove i protagonisti hanno partecipato alla Santa Messa indossando magliette commemorative che recitavano: “Annata 1975 – 50 anni di storia, amicizia e orgoglio ripabottese.”
A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza di don Gabriele Tamilia, figura storica e amatissima della comunità. Parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta e rettore del Santuario diocesano della Madonna della Difesa in Casacalenda, don Tamilia ha celebrato la Messa con parole di incoraggiamento e gratitudine, sottolineando il valore della memoria, della fede e dell’unione tra generazioni.
La foto di gruppo davanti all’altare, con don Tamilia al centro e i sei festeggiati ai suoi lati, è diventata il simbolo di una giornata che ha saputo unire spiritualità, amicizia e orgoglio per le proprie radici. In un paese che custodisce con amore le sue tradizioni, anche sei persone possono fare la differenza.

