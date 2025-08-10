X
domenica 10 Agosto 2025
Comunità in lutto a Campomarino, si è spenta Antonietta Balante

CAMPOMARINO. Comunità di Campomarino in lutto, addio ad Antonietta Balante. Il gruppo “Sei di Campomarino se…” la ricorda così: «Eri e rimarrai l’estate di Campomarino, la nostra zia Antonietta. Con te se ne va il grande amore e passione nelle cose che facevi, con te era sempre festa, dove c’eri tu c’era l’allegria, la gioia, la spensieratezza. Grazie per averci regalato tutto questo e per aver portato a Campomarino la tua grande voglia di fare. Rimarrai la regina indiscussa delle serate Campomarinesi nella tua EVIDA Un forte abbraccio da tutti noi. La pagina di “Sei di Campomarino se “ si unisce al dolore che ha colpito Andrea e famiglia. Ciao Anto».

Il gruppo consiliare “Campomarino che vorrei” la ricorda così: «Un dolore che colpisce tutta la nostra comunità. La notizia della scomparsa di Antonietta Balante ci lascia con il cuore colmo di tristezza. In questo momento di profondo lutto, ci stringiamo attorno ad Andrea e alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e custodendo il ricordo di Antonietta con affetto e rispetto».

