martedì 19 Agosto 2025
Cordoglio dem per la morte di Antonio Peya

  • Redazione
  • Comunità

GUGLIONESI. Lutto a Guglionesi, si è spento Antonio Peya. «Il circolo del Partito democratico si stringe con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa del nostro caro Antonio. Ti ricorderemo sempre per la persona che eri, per la tua coerenza e per la passione che mettevi in ogni cosa. Ci mancheranno i tuoi preziosi consigli e i confronti, che hanno arricchito il nostro percorso e la nostra comunità. Il tuo sorriso e il tuo impegno rimarranno un esempio per tutti noi. Riposa in pace, Antonio».

