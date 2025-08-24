Da basso Molise ai Monti Dauni

PIETRA MONTECORVINO. “Magna Capitana” il libro di Luigi Pizzuto a “Borghi in cammino” a Pietramontecorvino, in Puglia, uno dei borghi più belli d’Italia. Prosegue il viaggio nella Capitanata, ai piedi dei Monti Dauni, del libro di Luigi Pizzuto “Magna Capitana”. È sul fronte del Tavoliere che le pagine di questa pubblicazione molisana trovano ispirazione. Il libro è un inno ai piccoli borghi. È uno sguardo attento alla vita che scorre e ai suoi valori silenziosi. Presentazione del libro, Editrice Lampo, stasera, domenica 24 agosto, alle ore 18.30 nei giardini pensili del borgo normanno. L’evento “Borghi in cammino” lancia uno sguardo alla realtà dei piccoli borghi. Alle loro risorse e ai progetti di sviluppo. In fieri. La manifestazione trova spazio all’interno del suggestivo Palazzo Ducale. Qui, tra le antiche mura di pietra di Pietramontecorvino, è possibile fare un bel viaggio nei problemi di oggi e nella storia di ieri. L’antico borgo è scavato nella roccia. Da qui il suo nome. È tra “I Borghi più Belli d’Italia”.

Colpisce il labirinto di pietra del Rione Terravecchia. Dominato dal Palazzo Ducale, dalla Chiesa dell’Assunta e dalla possente torre normanna. Qui, dove il linguaggio di pietra sa di sapere antico, la voce di “Magna Capitana” è in sintonia. Dopo la presentazione del libro molisano i “Differenti”. Capitoli romanzati di un testo semiserio ad alta velocità, tra filosofia e sindaci in pensione. Dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale interventi On. La Salandra, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, Mario Furore eurodeputato, Claudio Macchiarola organizzatore evento, Luigi Pizzuto autore del libro, Aldo Patruno Dipartimento Cultura e Turismo Puglia, Gianfilippo Mignogna già sindaco di Biccari, Ivan Stomeo già sindaco di Melpignano, Giorgio Frassinetti già sindaco di Predappio, Daniela Cafano assessore Carlantino, Pasquale Marchese presidente Area Interna Monti Dauni, Luciano Doronzo Touring Club Italiano, Pasquale De Vita presidente Gal Meridiana, giornalista Saverio Sarlenga moderatore. Fine evento degustazione prodotti tipici locali.