lunedì 25 Agosto 2025
Dai venti agli "enta": la festa della classe '95 a Guglionesi

  Alberta Zulli
  • Comunità

GUGLIONESI. Trent’anni e ancora lo spirito di chi è cresciuto correndo per le strade di Guglionesi, tra marachelle, risate e le voci delle mamme che li richiamavano dai balconi: “A casaaa!”. I ragazzi del ’95 hanno celebrato il traguardo dei 30 anni tornando con la memoria a pomeriggi spensierati, quando cartoni come Dragon Ball, Pokémon e Sailor Moon scandivano il tempo dei giochi e delle prime avventure tra amici.

Gli anni della libertà, della semplicità, dei giochi un po’ vintage alternati a quelli più tecnologici, dalle musicassette ai primi Cd, dalle infinite partite a pallone in ogni vicolo di Guglionesi, alle sfide tra compagni e piccole birbonate che oggi fanno sorridere. Ogni ricordo racconta di un’infanzia vissuta in strada, di legami nati tra risate, corse e scherzi che nessuna tecnologia avrebbe potuto sostituire.

Lasciano i 20 ed entrano negli “enta”, ma senza perdere l’allegria e la complicità. Una festa che si è trasformata in un tuffo nel passato. Tra ricordi e sorrisi, i “ragazzi” hanno celebrato la propria storia, sentendosi ancora parte di un gruppo che correva senza pensieri tra le vie del paese.

Un compleanno speciale, quindi, non solo per festeggiare i 30 anni, ma per ricordare una generazione che continua a ridere, scherzare e sentirsi ancora quei ragazzi del ’95, con il cuore sempre un po’ adolescente.

