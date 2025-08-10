CASTELMAURO. «Quarant’anni fa correvamo tra i banchi, ci rincorrevamo nei corridoi della scuola, ci scambiavamo bigliettini scritti in fretta e ridevamo per cose che oggi sembrano piccole, ma che allora erano tutto. Oggi, a Castelmauro, ci siamo ritrovati per celebrare quei 40 anni che ci separano da quel tempo, ma che non hanno mai spezzato i legami nati tra quelle mura. Siamo cresciuti, diventati adulti, ognuno con la propria strada, le proprie sfide, le proprie vittorie e le inevitabili ferite. Eppure, basta uno sguardo, una risata condivisa, un ricordo che riaffiora, per sentirci di nuovo quei ragazzi di allora, con gli occhi pieni di sogni e il cuore leggero». La classe 1985 si raduna, in un abbraccio collettivo, un ritorno alle origini, un modo per dirci che, nonostante tutto, ci siamo ancora. Castelmauro ci ha accolti come sempre, con il suo calore, la sua bellezza discreta, e quella capacità unica di farci sentire a casa. Tra brindisi, racconti, fotografie ingiallite e battute che solo noi possiamo capire, abbiamo celebrato non solo il tempo trascorso, ma la forza di un’amicizia che ha saputo resistere a tutto.

“Dalle corse tra i banchi alle chiacchiere da adulti” non è solo una frase: è la sintesi perfetta di ciò che siamo diventati. Abbiamo cambiato ruoli, città, abitudini, ma non abbiamo mai smesso di essere parte l’uno della storia dell’altro. E oggi, più che mai, lo abbiamo sentito forte. Grazie a chi ha reso possibile questo incontro, a chi ha viaggiato per esserci, a chi ha portato con sé un sorriso, un ricordo, un pezzo di cuore. E grazie anche a chi non ha potuto partecipare, ma è stato presente nei pensieri, nei racconti, nelle emozioni condivise.

Quarant’anni dopo, siamo ancora qui. Diversi, sì. Ma uniti. E forse, proprio per questo, ancora più belli.