Disinfestazione a Campomarino: programmati interventi fino al 30 settembre

CAMPOMARINO. Si informa la cittadinanza che, in conformità alle indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria della Regione Molise, è in corso dall’inizio della stagione estiva, sul territorio comunale urbanizzato, una regolare attività di disinfestazione adulticida contro le zanzare, effettuata con cadenza quindicinale fino al 30 settembre 2025.
L’intervento è finalizzato al controllo della popolazione di zanzare adulte, con particolare efficacia anche nei confronti della zanzara della specie West Nile, potenziale vettore del virus omonimo. L’operazione rientra tra le azioni di prevenzione e tutela della salute pubblica previste dai protocolli sanitari regionali.
Si raccomanda alla cittadinanza di collaborare attivamente, osservando alcune semplici precauzioni durante le ore degli interventi (solitamente in orario notturno), quali:
- Evitare di sostare in ambienti aperti durante e subito dopo il trattamento;
- Tenere chiuse porte e finestre;
- Ritirare biancheria e alimenti posti all’esterno;
- Proteggere animali domestici e loro accessori.