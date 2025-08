Disinfestazione a Petacciato

PETACCIATO. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a seguito dell’allarme sociale suscitato dalla crescente presenza della cosiddetta “zanzara untrice”, è stato predisposto un intervento straordinario di disinfestazione. L’azione, puramente preventiva e volta esclusivamente a tutela della salute pubblica, sarà effettuata nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2025, dopo la mezzanotte.

Verranno utilizzati prodotti regolarmente registrati come Presidi Medico-Chirurgici e Biocidi, con l’obiettivo di contenere la proliferazione dell’insetto in modo sicuro ed efficace. Si invitano pertanto i cittadini a non sostare all’aperto durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse, a non lasciare alimenti o biancheria all’esterno, e a custodire con attenzione animali domestici e veicoli. L’amministrazione ringrazia per la collaborazione e rassicura che l’intervento è stato deciso esclusivamente in via informativa e cautelativa, rispondendo al crescente senso di preoccupazione espresso dalla popolazione. La salute dei cittadini e la vivibilità del territorio restano priorità assolute.