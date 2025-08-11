Disinfestazione straordinaria a Termoli: nuovo intervento nella notte tra l’11 e il 12 agosto

TERMOLI. A causa del significativo proliferare di zanzare registrato negli ultimi giorni, il Comune di Termoli ha deciso di programmare un nuovo intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale, dopo quello già effettuato nella notte tra il 4 e il 5 agosto.

L’operazione, mirata a ridurre la presenza di zanzare adulte e altri insetti volanti, sarà eseguita nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto 2025 dalla ditta specializzata Quark.

Il trattamento avrà inizio alle 23:30 di questa sera, 11 agosto, e proseguirà fino alle prime ore del mattino del 12 agosto.

Il Comune di Termoli raccomanda ai cittadini alcune precauzioni durante le ore di intervento:

Tenere chiuse porte e finestre.

Ritirare panni stesi, giocattoli, alimenti e animali domestici da balconi e giardini.

Evitare di sostare all’aperto durante e subito dopo il trattamento.

Mettere al riparo gli animali e le loro ciotole di acqua e cibo.

Evitare il contatto diretto con superfici bagnate dal prodotto nei minuti immediatamente successivi all’applicazione.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare, seguendo scrupolosamente le indicazioni, al fine di garantire l’efficacia dell’intervento e la tutela della salute pubblica.