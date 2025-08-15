Don Marcello relatore sul “Carmine”

COLLETORTO. Il Carmine di Colletorto, presentazione del libro di Matteo de Girolamo. Sabato 16 agosto 2025, alle 19.15, nella chiesa del Purgatorio, sarà presentato il libro di Matteo de Girolamo “Il Carmine di Colletorto. La chiesa il coro e il convento”. L’obiettivo del libro è valorizzare e promuovere la conoscenza della chiesa del Carmine di Colletorto al cui interno sono presenti due gioielli del Settecento molisano: l’organo a canne di Francesco D’Onofrio e il coro intarsiato con scene dell’Antico Testamento.

Il testo è il secondo volume della collana “Progetto di storia in rete” che, grazie alla sinergia di diversi autori, si propone di fare luce sulle vicende storiche di Colletorto.

Dopo i saluti del sindaco, Cosimo Mele e del parroco, don Luigi Mastrodomenico, il programma della presentazione, moderata dal prof. Michele Fratino, prevede gli interventi del teologo don Marcello Paradiso, del professor Gianfranco Piemontese che parlerà del pittore Pietro Brunetti e di Tobia Paolone di Volturnia Edizioni.

Matteo de Girolamo è laureato in Filologia, letterature e storia del mondo antico presso l’Università La Sapienza di Roma e in Scienze religiose presso l’Istituto Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense. Nel 2023 ha conseguito il diploma della Scuola di Alta formazione in arte e teologia della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi, di Napoli. Nel 2024, insieme a Michele Fratino, Roberto Socci, Davide Mele e Lucio Mucciaccio, ha pubblicato Viaggio nell’Università della Terra di Colletorto. Insegna religione al Liceo scientifico Nomentano di Roma.

Tutti sono invitati a partecipare.