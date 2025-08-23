X
sabato 23 Agosto 2025
“Dona, salva, condividi”: il murales di Davide Scutece per l’Avis di San Felice del Molise

  • Redazione
  • Comunità, Foto, Video

SAN FELICE DEL MOLISE. Arte per sensibilizzare alla donazione del sangue.
Stavolta l’artista sansalvese Davide Scutece, insieme al figlio Daniele, ha messo a disposizione il suo talento per l’Avis Regione Molise e sezione locale, realizzando un murales su cui impera il motto “Avis Dona Salva Condividi”.

L’opera, che impreziosisce il muro, è stata inaugurata ieri, venerdì 22 agosto, nel centro coc comunale di via Pescara, alla presenza del sindaco, dei cittadini e dei soci Avis.

L’Avis di San Felice del Molise nasce il 27 giugno 1987, in occasione del centenario del paese. Per celebrare questo importante traguardo, l’associazione dona alla comunità un murales commemorativo, simbolo di solidarietà e impegno.
La giornata è stata una grande festa per tutti i donatori, con la partecipazione di storici membri che hanno contribuito alla crescita dell’Avis nel corso degli anni, lasciando ricordi indelebili e ottenendo risultati significativi.
Il direttivo desidera esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Provinciale, al Sindaco, e a tutti i donatori che, con il loro gesto, continuano a fare la differenza.

