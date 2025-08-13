X
mercoledì 13 Agosto 2025
Dopo 40 si ritrovano gli alunni della 5^ E del Boccardi

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Dopo 40 si ritrovano gli alunni della 5^ E del Boccardi.
Un abbraccio lungo quarant’anni. È quello che si sono scambiati una parte degli ex alunni dell’Istituto Boccardi, 5^ E, riuniti per una giornata speciale all’insegna dei ricordi, delle emozioni e di un’amicizia che ha saputo resistere al tempo.
Era il 1985 quando, tra i banchi del Boccardi, si condividevano sogni, interrogazioni e risate. Oggi, quegli stessi volti — un po’ cambiati, ma con lo stesso entusiasmo — si sono ritrovati per rivivere insieme un pezzo di storia personale e collettiva.

