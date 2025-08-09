Festa del Bosco: un viaggio nel mondo incantato di “Fantinia”

CAMPOMARINO. Il sipario sta per alzarsi su uno degli eventi più attesi dell’estate fantasy: sabato 9 agosto 2025, il Parco della Solidarietà di Campomarino si trasformerà in un mondo incantato dove ogni creatura del bosco prenderà vita.

La 8ª Festa del Bosco – Festival degli Artisti di Strada è pronta a far sognare grandi e piccini con una serata all’insegna della magia, della fantasia e dello stupore. Incontrerete fate luminose, elfi giocherelloni, gnome laboriose, maghi sapienti, streghe misteriose, orchi burloni e persino un drago… sì, avete letto bene, un drago!

Programma della serata:

Ore 19 – Gran Parata di Apertura

La Festa si apre con la Parata del Popolo del Bosco di Fantinia: un corteo colorato e fantastico che animerà ogni angolo del Parco.

Ingresso gratuito – non mancare, gli spiriti del Bosco ti aspettano!

Ore 19 – Apertura Stand Gastronomici

Delizie per tutti i gusti, da gustare sotto il cielo stellato.

Ore 19:30 – Attività Ludiche: La Compagnia del Bosco

Un’area magica dedicata ai più piccoli e a chi ha ancora il cuore da sognatore:

Campo degli Elfi: giochi sfrenati con Re Tibboh e i suoi elfi.

Truccabimbi Fatato: le fate renderanno ogni viso incantevole.

Laboratori delle Gnome: arte, creatività e un pizzico di polvere magica.

Zelda e le Pozioni Magiche: pozioni misteriose e incantesimi da scoprire.

Terra degli Orchi: giochi antichi di legno, risate e allegria.

La Strega Safira e gli Orchi: attenzione! Si aggirano nel bosco in cerca di guai.

Spettacoli itineranti e meraviglie senza tempo:

Ore 21:00 e 22:30 – Pigus con lo spettacolo di fuoco “Ardentia”.

Ore 21:30 e 23:00 – I Giullari di Davide Rossi: spettacolo circense imperdibile.

Ore 22:00 – Marco Bellomo: “Ritrovarsi in un sogno” – bolle di sapone e poesia.

Ore 21:30 e 23:00 – Bosco delle Meraviglie – Panem et Circenses con i Giullari de Carretto: spettacolo circense nel cuore del bosco (su prenotazione).

Gran finale di fiaba:

Ore 24 – Il volo del Drago Tremidio

Un’emozione da brivido: il leggendario Drago Tremidio solcherà i cieli di Campomarino, seguito da uno straordinario spettacolo pirotecnico.

Un evento per tutta la famiglia, per riscoprire il gusto della meraviglia e lasciarsi incantare da un mondo dove tutto è possibile. Vestitevi da elfi, fate o cavalieri… oppure venite semplicemente con il cuore aperto alla magia.

Ingresso gratuito

Info e dettagli su: www.lacompagniadelbosco.altervista.org. Vi aspettiamo nel Bosco incantato di Fantinia!