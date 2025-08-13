Festa di Santa Filomena, fedeli da Santa Croce al Santuario di Mugnano del Cardinale

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Oggi, 13 agosto, la Chiesa cattolica celebra la memoria liturgica di Santa Filomena, giovane martire particolarmente venerata nella cittadina irpina di Mugnano del Cardinale, dove sono custodite le sue sacre reliquie. Il Santuario a lei dedicato rappresenta il fulcro della devozione e attira pellegrini da tutta Italia e anche dall’estero.

La tradizione tramanda che le reliquie giunsero a Mugnano da Roma il 10 agosto 1805, accolte da una folla di fedeli. Da allora, ogni anno, in questa data si festeggia il nome della Santa.

Il culto di Santa Filomena affonda le sue radici nel ritrovamento, avvenuto il 25 maggio 1802 nelle Catacombe di Priscilla a Roma, dei resti di una fanciulla di circa 13-14 anni, insieme a un’ampolla contenente il suo sangue. Il loculo era chiuso da tre tegole di terracotta, oggi custodite nel Santuario, recanti l’iscrizione “LUMENA PAX TE CUM FI”, interpretata come “PAX TE CUM FILUMENA” (“La pace sia con te, Filomena”). Accanto al nome, simboli come la palma e le lance fecero pensare a un martirio avvenuto nei primi secoli cristiani.

Fu monsignor Francesco De Lucia, originario di Mugnano, a volere le reliquie nel suo paese, collocandole nella chiesa della Madonna delle Grazie. I primi miracoli, narrati dallo stesso De Lucia, suscitarono l’interesse di Papa Leone XII, che donò al Santuario la lapide originaria. Nel 1833, le rivelazioni mistiche di suor Maria Luisa di Gesù contribuirono a diffondere il culto in tutta Europa e in America.

Tra i devoti più celebri figurano la beata Paolina Jaricot e il Curato d’Ars, entrambi guariti per intercessione della Santa. Secondo la biografia rivelata alla religiosa, Filomena era figlia di un re greco convertito al cristianesimo. A 13 anni fece voto di castità, ma rifiutando le proposte dell’imperatore Diocleziano, subì crudeli torture, dalle quali fu sempre salvata miracolosamente, fino alla decapitazione. I simboli raffigurati sulle tegole — due ancore, tre frecce, una palma e un fiore — richiamerebbero proprio il suo martirio.

Nonostante la rimozione dal Martirologio Romano nel 1961, la devozione popolare non è mai venuta meno. San Pio da Pietrelcina, che la chiamava “la principessina del Paradiso”, la venerò sin da bambino, difendendone con forza l’autenticità spirituale.

Oggi Santa Filomena è invocata come protettrice degli afflitti e dei giovani sposi, e molte famiglie le attribuiscono il dono della maternità dopo anni di attesa. In un clima di intensa preghiera e gratitudine, fedeli e pellegrini si riversano nel Santuario per rendere culto alla “Santina” di Mugnano.

Tra le delegazioni presenti, è stata menzionata durante la Santa Messa Solenne, nei saluti del rettore don Giuseppe Autorino, anche una piccola rappresentanza proveniente da Santa Croce di Magliano.