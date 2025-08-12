X
martedì 12 Agosto 2025
Festa di Santa Maria a Mare alle Isole Tremiti

Ph Riserva Marina delle Isole Tremiti
ISOLE TREMITI. Le Isole Tremiti si preparano a festeggiare la patrona Santa Maria a Mare.

Il 14 agosto, nella chiesa di San Nicola, alle 18.30 è previsto il rosario e alle 19.00 la Santa Messa.

Il momento clou si avrà il 15 agosto, giorno della solennità, con la Santa Messa alle 9.30 a San Domino. Nel pomeriggio, alle 17.30, partirà la processione dal Santuario verso il porto.

Alle 18.00, da San Nicola, avverrà l’imbarco della statua della Beata Vergine Maria insieme alle autorità e ai fedeli, anche da San Domino, per la tradizionale processione in mare intorno all’arcipelago, con la celebrazione della Messa a bordo.

Al termine, la statua sbarcherà a San Domino per proseguire la processione fino a piazza Pertini, dove si terrà la benedizione finale.

