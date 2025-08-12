X
martedì 12 Agosto 2025
Festa patronale di San Giacomo: i biglietti vincenti

  • Redazione
  • Comunità, Foto

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. A conclusione della festa patronale di San Giacomo degli Schiavoni, è stata pubblicata la lista dei tagliandi vincenti della tradizionale sottoscrizione a premi.

